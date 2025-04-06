شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 6-4-2025 فى البنوك الرئيسية.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم الأحد لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، فى بنك مصر 51.07 جنيه للشراء و51.17 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.07 جنيه للشراء و51.17 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.07 جنيه للشراء 51.17جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.