شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء : 2.9 مليار دولار التبادل التجارى بين مصر وفرنسا عام 2024.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023 .

وقد سجل حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2024

1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 248 مليون دولار .

2. أسمدة بقيمة 194 مليون دولار .

3. وقود وزيوت معدنية بقيمة 158 مليون دولار .

4. خضر وفواكه بقيمة 75 مليون دولار .

5. ملابس جاهزة بقيمة 73 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2024

1. منتجات الصيدلة بقيمة 302 مليون دولار.

2. حبوب بقيمة 183 مليون دولار .

3. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 115 مليون دولار .

4. حديد ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار .

5. منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 99 مليون دولار .

سجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 483.8 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 591.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا 238.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 284.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 79 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 .

وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة خلال ابريل 2025، بينما سجل عدد سكان فرنسا 66.6 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بفرنسا طبقــاً لتقديرات البعثة 65 ألف مصري حتى نهاية عام 2023