شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة..سعر الدولار اليوم الأحد 6-4-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 6-4-2025 أمام الجنيه المصري و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار .

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، فى بنك مصر 51.07 جنيه للشراء و51.17 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.07 جنيه للشراء و51.17 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.07 جنيه للشراء 51.17جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.