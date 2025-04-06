شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد على رأسها "مواد البناء" بنسبة 5.8% والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها مواد البناء بنسبة 5.8%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.5%، وهبط قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات بنسبة 4.3%، ونزل قطاعا خدمات النقل والشحن، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.2%، 4%، على الترتيب.

كما انخفض قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والموارد الأساسية بنسبة 3.7%، 3.3%، على الترتيب، ثم قطاعا الخدمات التعليمية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.9%، 2.7%، على التوالي، ثم قطاعا السياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 2.5%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.4%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.167 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 125.8 ألف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.33%، والعرب على 4.76%، واستحوذت المؤسسات على 18.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 139.6 ألف جنيه، 186.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 55.8 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، 47.8 مليون جنيه، 47.1 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 30639 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 38086 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 13479 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8649 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.58% ليغلق عند مستوى 11941 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 5.75% ليغلق عند مستوى 10749 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1996 نقطة.



