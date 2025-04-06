شكرا لقرائتكم خبر عن سعر العملة الجديدة.. 5 جنيه ذهب تسجل 175400 جنيه في الصاغة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات سعر العملات الذهب في مصر بعد التغيرات الملحوظة في سعر الذهب عيار 21 وهو المكون للعملات الذهب في مصر، وسجل سعر الخمسة جنيهات ذهب 175400 جنيهًا وهي عملة جديدة متداولة في الأسواق.
- عيار 24 يسجل 5011 جنيها
- عيار 21 يسجل 4385 جنيها
- عيار 18 يسجل 3758 جنيها
- الجنيه الذهب 35080 جنيهاشعبة الذهب
رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إيهاب واصف، أن أسعار الذهب في السوق المصري سجلت تراجعًا إجماليًا يُقدّر بنحو 95 جنيهًا للجرام منذ منتصف الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها عند 4445 جنيها لعيار 21.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز