شكرا لقرائتكم خبر عن سعر العملة الجديدة.. 5 جنيه ذهب تسجل 175400 جنيه في الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات سعر العملات الذهب في مصر بعد التغيرات الملحوظة في سعر الذهب عيار 21 وهو المكون للعملات الذهب في مصر، وسجل سعر الخمسة جنيهات ذهب 175400 جنيهًا وهي عملة جديدة متداولة في الأسواق.

مع تغيرات مستمرة في سعر الذهب اليوم بالسوق المصري، على خلفية تذبذب في سعر الدولار، ننشر أحدث الأسعار المسجلة في الصاغة الآن لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5011 جنيها

- عيار 21 يسجل 4385 جنيها

- عيار 18 يسجل 3758 جنيها

- الجنيه الذهب 35080 جنيها

شعبة الذهب

رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إيهاب واصف، أن أسعار الذهب في السوق المصري سجلت تراجعًا إجماليًا يُقدّر بنحو 95 جنيهًا للجرام منذ منتصف الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها عند 4445 جنيها لعيار 21.

وأضاف واصف أن نسبة الانخفاض في أسعار الذهب المحلية تُقدَّر بحوالي 2.1%، وهو تراجع يُعزى بشكل رئيسي إلى هبوط أسعار الذهب عالميًا، حيث تراجعت الأونصة من مستوى 3167 دولارًا – والذي يُعد أعلى قمة تاريخية – إلى 3037 دولارًا حاليًا، ما أدى إلى انخفاض في الأسعار داخل السوق المصري.