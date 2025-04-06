مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11077 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 805.46 نقاط، ليقفل عند مستوى 11077.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة- وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 450 مليون سهم، سجلت فيها أسهم شركة واحدة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 252 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركة نماء للكيماويات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات كيمانول، وأسمنت الرياض، ووفرة، والأسماك، والشرقية للتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 0.50% و10.00%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وشمس، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية stc، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 1.992.71 نقطة ليقفل عند مستوى 28648.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 69 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم.

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