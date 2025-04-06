شكرا لقرائتكم خبر عن سجل 51.17 جنيه للبيع.. سعر الدولار اليوم الأحد 6-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 06:00 م

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 6-4-2025 استقرار أمام الجنيه المصري بعد غلق تعاملات البنوك المصرية، حيث استقر بالبنك الأهلى المصرى 51.07عند جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، فى بنك مصر 51.07 جنيه للشراء و51.17 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.07 جنيه للشراء و51.17 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.07 جنيه للشراء 51.17جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.