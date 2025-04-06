شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 6-4-2025 فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 04:00 م

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 6-4-2025 أمام الجنيه المصري فى حتام تعاملات البنوك المصرية، حيث سجل بـ البنك الأهلى المصرى إلى 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، فى بنك مصر 51.07 جنيه للشراء و51.17 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.07 جنيه للشراء و51.17 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.07 جنيه للشراء 51.17جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.