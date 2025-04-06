الاقتصاد

شاهد ماركات ميشيل أحد "إمبراطور السيارات" في الإسكندرية.. صور

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  • شاهد ماركات ميشيل أحد "إمبراطور السيارات" في الإسكندرية.. صور 1/15
  • شاهد ماركات ميشيل أحد "إمبراطور السيارات" في الإسكندرية.. صور 2/15
  • شاهد ماركات ميشيل أحد "إمبراطور السيارات" في الإسكندرية.. صور 3/15
  • شاهد ماركات ميشيل أحد "إمبراطور السيارات" في الإسكندرية.. صور 4/15
  • شاهد ماركات ميشيل أحد "إمبراطور السيارات" في الإسكندرية.. صور 5/15
  • شاهد ماركات ميشيل أحد "إمبراطور السيارات" في الإسكندرية.. صور 6/15
  • شاهد ماركات ميشيل أحد "إمبراطور السيارات" في الإسكندرية.. صور 7/15
  • شاهد ماركات ميشيل أحد "إمبراطور السيارات" في الإسكندرية.. صور 8/15
  • شاهد ماركات ميشيل أحد "إمبراطور السيارات" في الإسكندرية.. صور 9/15
  • شاهد ماركات ميشيل أحد "إمبراطور السيارات" في الإسكندرية.. صور 10/15
  • شاهد ماركات ميشيل أحد "إمبراطور السيارات" في الإسكندرية.. صور 11/15
  • شاهد ماركات ميشيل أحد "إمبراطور السيارات" في الإسكندرية.. صور 12/15
  • شاهد ماركات ميشيل أحد "إمبراطور السيارات" في الإسكندرية.. صور 13/15
  • شاهد ماركات ميشيل أحد "إمبراطور السيارات" في الإسكندرية.. صور 14/15
  • شاهد ماركات ميشيل أحد "إمبراطور السيارات" في الإسكندرية.. صور 15/15

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القاهرة - سامية سيد - استطاع رجل الأعمال ميشيل أحد، هو رجل الأعمال السكندري كان تاجر أدوات كهربائية بشارع السبع بنات بالإسكندرية ومناطق أخرى، وصاحب توكيل ومصانع Bticino في مصر، أن يمتلك مجموعة نادرة من السيارات الفارهة وأيضاً الكلاسيكية في جراحه الخاص وأبرز الماركات التي لديه هي بورش و رولز رويس وبوغاتي وفيراري.

ومن المعروف في عالم السيارات عن ميشيل أحد، " حبه الشديد للسيارات الفارهة حيث كان يقتني مجموعة نادرة من السيارات منها ما لم يكن موجود منه إلا سيارات تعد علي الإيد الواحدة في العالم .

يذكر أن ميشيل أحد يعتبر أحد أبرز رجال الأعمال في الإسكندرية، ومعروف بحبه الشديد للسيارات الفارهة، ويمتلك كراجا كبيرا يضم مجموعة مميزة من السيارات الشهيرة وخاصة .

وفي السنوات الأخيرة، انتشرت له العديد من الفيديوهات مع رجال الأعمال ونجوم الفن ومعجبين كثيرون بسياراته النادرة خاصة وهو يقود بعض من سياراته الفارهة في شوارع الإسكندرية.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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