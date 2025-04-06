شكرا لقرائتكم خبر عن فى ختام التعاملات.. ارتفاع سعر الريال القطرى اليوم الأحد 6-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 6أبريل 2025 ارتفاعا خلال تعاملات اليوم، وينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف هده العملات وتتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.85جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.09جنيه للشراء.

14.07جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.11جنيه للشراء.

14.08جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.09جنيه للشراء.

14.08جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.98جنيه للشراء.

14.06جنيه للبيع.



