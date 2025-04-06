شكرا لقرائتكم خبر عن مع تطورات سعر الذهب اليوم.. سعر السبيكة وزن 1 جرام يرتفع إلى 5200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار السبيكة الذهب في مصر وزن 1 جرام إلى مستويات 5200 جنيه من عيار 24 وهو عيار السبائك الذهب في السوق المصري.

ومع تغيرات مستمرة في سعر الذهب اليوم بالسوق المصري، على خلفية تذبذب في سعر الدولار، ننشر أحدث الأسعار المسجلة في الصاغة الآن لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5011 جنيها

- عيار 21 يسجل 4385 جنيها

- عيار 18 يسجل 3758 جنيها

- الجنيه الذهب 35080 جنيها

الذهب في أسبوع

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب في السوق المصري سجلت تراجعًا إجماليًا يُقدّر بنحو 95 جنيهًا للجرام منذ منتصف الأسبوع الماضى، وذلك بعد أن وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها عند 4445 جنيها لعيار 21.