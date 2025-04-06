شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان عدم تطبيق زيادة فى أسعار الكهرباء.. تعرف على قيمة فاتورة أبريل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 02:47 م

يرصد الخليج 365 لقرائه أسعار شرائح الكهرباء بفاتورة أبريل التي تعبر عن استهلاك شهر مارس وفقا للأسعار المعلنة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في سبتمبر الماضى والتي من المقرر أن تستمر بدون تطبيق أي زيادة جديدة وفقا لما أعلنه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأنه لا توجد نية لرفع أسعار الكهرباء في يونيو المقبل بناء على توجيهات الحكومة.

وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء بفاتورة أبريل للاستخدام المنزلى وهى كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (68 قرشا).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشا).

- المستهلك من 101 إلى الف ك.و.س/شهر كالاتى:

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (95 قرشا)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 155 قرشا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (195 قرشا)

- في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر كالاتى:

6-الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات (210 قروش).

7-الشريحة السابعة فى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشا).



