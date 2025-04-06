شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تقلص خسائرها بمنتصف تعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

قلصت البورصة المصرية، خسائرها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 1.6 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.77% ليصل إلى مستوى 30821 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.08% ليصل إلى مستوى 38315 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.79% ليصل إلى مستوى 13555 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.42% ليصل إلى مستوى 8686 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.16% ليصل إلى مستوى 1994 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.26% ليصل إلى مستوى 3214 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.92% ليصل إلى مستوى 10844 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: تعليم لخدمات الإدارة، وبريميم هيلثكير جروب، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والعامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والقناة للتوكيلات الملاحية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وفتنس برايم للأندية الصحية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومصر بني سويف للأسمنت، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وحق اكتتاب شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-3 عدد 29.6 ألف سهم، 2576 سهمًا، 150 ألف سهم، 12 سهمًا، 51.3 ألف سهم، 33 ألف سهم، 2 مليون سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 453.6 ألف سهم، فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وابن سينا فارما، ورواد السياحة-الرواد، وجق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة-1، وحق اكتتاب شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-3 عدد 202.5 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، 1000 سهم، 858.9 ألف سهم، 35.3 ألف سهم، 121.3 ألف سهم، 6.1 مليون سهم، مليون سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، شراء المساهم شركة ليبيا للاستثمار عدد 1.9 مليون سهم بسعر 7.93 جنيه بقيمة إجمالية 15 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.9% إلى 5.04%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، مبيعات بلغت 3.9 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 2.5 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 55%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.4 مليار جنيه مقارنة مع 2.2 مليار جنيه بنسبة نمو 56%.

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 4.5 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 15.6 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.6 مليار جنيه مقارنة مع 7.8 مليار جنيه.



