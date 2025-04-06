شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 6-4-2025 الآن بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 02:29 م

يواصل سعر الدولار اليوم الأحد 6-4-2025 تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك المصرية حيث تراجع بالبنك الأهلى المصرى إلى 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الأحد، فى بنك مصر إلى 51.08 جنيه للشراء و51.18 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.08 جنيه للشراء و 51.18 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.08 جنيه للشراء 51.18جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.08جنيه للشراء.

51.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.08جنيه للشراء.

51.18 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.08جنيه للشراء.

51.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.08جنيه للشراء.

51.18 جنيه للبيع.