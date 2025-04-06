الاقتصاد

سعر البنزين والسولار اليوم الأحد 6-4-2025 فى محطات الوقود

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سعر البنزين والسولار اليوم الأحد 6-4-2025 فى محطات الوقود

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

الأحد، 06 أبريل 2025 02:07 م

سجلت أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 6 أبريل 2025 في محطات الوقود وفقا لآخر قرار للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي  كالأتى:

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد في محطات الوقود:

- بنزين 80  يسجل 13.75 جنيهًا للتر.

- بنزين 92 يسجل 15.25 جنيهًا للتر.

- بنزين 95 يسجل 17.00 جنيهًا للتر.

- السولار يسجل 13.50 جنيهًا للتر.

- الكيروسين يسجل 13.50 جنيهًا للتر.

- سجل طن المازوت للصناعات يسجل 9500 جنيه.

- سجل غاز تموين السيارات 7 جنيهات /م٣.

أما فيما يتعلق بأسعار أسطوانات الغاز فكانت كالتالى:


- أسطوانة البوتاجاز 25 كجم  سجلت 200 جنيه.

- أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم سجلت 150 جنيهًا.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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