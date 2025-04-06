شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البنزين والسولار اليوم الأحد 6-4-2025 فى محطات الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الأحد، 06 أبريل 2025 02:07 م

سجلت أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 6 أبريل 2025 في محطات الوقود وفقا لآخر قرار للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي كالأتى: أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد في محطات الوقود: - بنزين 80 يسجل 13.75 جنيهًا للتر. - بنزين 92 يسجل 15.25 جنيهًا للتر. - بنزين 95 يسجل 17.00 جنيهًا للتر. - السولار يسجل 13.50 جنيهًا للتر. - الكيروسين يسجل 13.50 جنيهًا للتر. - سجل طن المازوت للصناعات يسجل 9500 جنيه. - سجل غاز تموين السيارات 7 جنيهات /م٣. أما فيما يتعلق بأسعار أسطوانات الغاز فكانت كالتالى: أما فيما يتعلق بأسعار أسطوانات الغاز فكانت كالتالى:

- أسطوانة البوتاجاز 25 كجم سجلت 200 جنيه. - أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم سجلت 150 جنيهًا.

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