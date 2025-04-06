شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 6 أبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ37.600 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت بعض الأعيرة فى اسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان ارتفاعا طفيفا مقارنة بسعر أمس حيث سجل عيار 22 سعر 34.475 ريال وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية، بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 37.600 ريال

- عيار 22 سجل 34.475 ريال

- عيار 21 سجل 32.900 ريال

- عيار 18 سجل 28.200 ريال

- عيار 14 سجل 21.925 ريال

- عيار 12 سجل 18.800 ريال

- الأونصة1169.500 ريال

- الجنيه الذهب263.200 ريال

- الأونصة بالدولار3037.76 دولار



ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.