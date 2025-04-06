شكرا لقرائتكم خبر عن بنك نكست يحقق صافي ربح غير مسبوق بلغ 1.77 مليار جنيه في عام 2024، مما يعكس قوة وثبات أدائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - البنك يسجل معدل نمو سنوي في صافي الربح خلال عام 2024 بلغ 54%

أعلن اليوم بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم حلول مصرفية شاملة للأفراد والشركات، والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن النتائج المالية لعام 2024، حيث سجل صافي ربح بقيمة 1.77 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ 54%. وذلك بفضل المنتجات المتطورة والشراكات الإستراتيجية التي أبرمها البنك خلال العام في إطار خطة النمو التي يتبناها، والتي تهدف إلى تلبية مختلف احتياجات العملاء دائمة التطور.

ومن ناحية أخرى، ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 54% ليصل إلى 3.91 مليار جنيه مصري بنهاية السنة المالية لعام 2024، مقارنةً بحوالي 2.54 مليار جنيه مصري بنهاية العام الماضي2023 .

وارتفع صافي الربح التشغيلي بمعدل سنوي 37% ليبلغ 4.9 مليار جنيه مصري خلال عام 2024، مدفوعًا بالنمو الملحوظ لصافي الدخل من العائد في ضوء نمو المحفظة التمويلية وزيادة أسعار الفائدة خلال العام، فقد ارتفعت المحفظة التمويلية قبل احتساب المخصصات بمعدل سنوي 43% إلى 32.5 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 22.8 مليار جنيه خلال العام السابق. ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع المحفظة التمويلية للشركات والمؤسسات إلى 22.2 مليار جنيه خلال ٢٠٢٤ بنسبة نمو بلغت ٤٥٪ وزيادة محفظة القروض للأفـراد بمعدل سنوي 37% لتسجل 10.3 مليار جنيه خلال العام ، مع استمرار البنك في الحفاظ على معدل كفاية رأس مال مرتفع بلغ 16.11% على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما يدعم استراتيجية النمو التي يتبناها.

وبلغت ودائع العملاء 68 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 34% مقابل 50.9 مليار جنيه بنهاية العام السابق، وهو ما يرجع إلى ثقة العملاء في البنك. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة سنوية بلغت 29% لتسجل 79.4 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه بنهاية العام السابق. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 8.2 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 27%.

وأعرب تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، عن اعتزازه بالأداء المتميز للبنك خلال عام 2024 الذي يعكس مردود التوسع بباقة المنتجات والخدمات التي يقدمها وتم إتاحتها لشريحة واسعة من العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية. هذا وقد أشاد سيف الدين بجهود فريق العمل بالبنك مؤكداً أنهم يشكلون العنصر الرئيسي في تحقيق النجاح المستدام، وأن النتائج القوية التي سجلها البنك خلال العام تؤكد نجاحه في تحقيق أهدافه المالية واعتزازه بعملائه مع حرصه على إرضائهم والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم، كما أكد سيف الدين على مواصلة البنك تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تقديم باقة من أفضل الحلول المصرفية التنافسية، مع تعظيم المردود الإيجابي على العملاء والمساهمين والمجتمعات المحيطة بوجه عام.

هذا وقد أعلن البنك عن تغيير علامته التجارية والهوية المؤسسية ليصبح بنك نكست اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء. يعكس هذا التغيير الهوية الجديدة للبنك، التي تركز على تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وسرعة، مع تعزيز مكانته في السوق ودعمه للنمو المستدام.

وأكد سيف الدين، أن تغيير العلامة التجارية يمثل نقطة انطلاق جديدة للبنك بعد ثلاث سنوات من النجاح المستمر. وأضاف: "لقد التزمنا بتطبيق أفضل معايير العمل المصرفي ودفع البنك نحو النمو والتوسع، بما يتماشى مع التحولات الرقمية في القطاع. نحن نستثمر في تطوير بنيتنا التحتية الرقمية لتعزيز قدراتنا، وتمكين عملائنا من الحصول على خدمات مصرفية أكثر سهولة وسرعة. هذا التغيير ليس مجرد تحديث للهوية، بل يعكس رؤيتنا لمستقبل أكثر تطورًا وابتكارًا."

وفي إطار استراتيجية البنك لتعزيز الابتكار وتقديم حلول مصرفية متطورة، نجح البنك في إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة. من بينها، حساب التوفير "يومي بلس" الذي يوفر مزايا حصرية تشمل سعر فائدة تنافسياً يصل إلى 20% تصرف يوميا، بالإضافة إلى تأمين مجاني على الحياة يصل إلى مليون جنيه وإصدار بطاقة ائتمانية بضمان رصيد حساب التوفير مجانا بدون مصاريف إصدار لأول سنة كما يتيح الحساب إصدار دفتر شيكات. علاوة على ذلك أيضا تم إطلاق وديعة ذات العائد المدفوع مقدما لآجال تصل إلى 6 شهور بعائد يصل إلى 20% يصرف مقدماً كما تم تقديم مجموعة تم إعادة تصميمها بالكامل من بطاقات الائتمان والخصم المباشر، تشمل 7 بطاقات جديدة بمزايا تنافسية تلبي احتياجات العملاء المختلفة بالإضافة إلى بطاقة ائتمانية جديدة وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية. كما حقق البنك نمواً ملحوظاً في أداء بطاقات الائتمان، حيث ارتفعت أرصدة البطاقات القائمة بشكل استثنائي بنسبة 390% لتصل إلى 392 مليون جنيه مصري في 2024 مقارنة ب 80 مليون جنيه في عام 2023. كما شهد عدد البطاقات قفزة كبيرة وصلت إلى نسبة 250%.

وفي مجال الخدمات الرقمية، تم إطلاق خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول لتسهيل العمليات المصرفية للعملاء، إلى جانب تقديم خدمة المدفوعات الحكومية CPS من خلال اي فاينانس لعملاء الشركات. علاوة على ذلك تم إطلاق خدمة السحب والإيداع النقدي للبطاقات الائتمانية من خلال منافذ شركة فوري.

بالإضافة إلى ذلك، نجح البنك في إبرام شراكة استراتيجية مع Mind Gate Solutions للمشاركة في تطوير منصة رقمية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملاء الشركات لتزويدهم بحلول سلسة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، والتي من المقرر إطلاقها خلال عام 2025.

كما نجح البنك أيضا في زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي وتطويرها حيث وصل عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 115 ماكينة خلال 2024 بنسبة زيادة 27% مقارنة بنهاية عام 2023 بهدف تغطية المواقع الاستراتيجية وتسهيل خدمة العملاء بأي وقت، وفي كل مكان، علمًا بأن البنك يستهدف تنمية شبكته من 190 إلى 200 ماكينة صراف آلي بنهاية 2027، وفق الخطط التوسعية التي يتبناها.

وواصل البنك خطته التوسعية لتعزيز الشمول المالي وزيادة شبكة فروعه بما يتواءم مع خطته الهادفة لتحقيق تغطية جغرافية، فقد تم خلال عام 2024 افتتاح عدد 3 فروع (فرع مدينتي، السادس من أكتوبر وأسيوط) بالإضافة إلى مركز إداري للتحول الرقمي (Digital Factory)، ويعتبر فرعي السادس من أكتوبر وأسيوط من الفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، وبذلك يصل إجمالي عدد الفروع إلى 36 فرعا في جميع أنحاء الجمهورية منهم عدد (3) فروع إسلامية، ويستهدف البنك 50 فرعا بحلول 2027.

وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نجح البنك في تنمية محفظته التمويلية المخصصة لتلك القطاعات ، ليتخطى البنك النسبة المستهدفة من البنك المركزي المصري البالغة 25% من إجمالي المحفظة التمويلية، وهو ما يعكس حرص البنك على توفير حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها.

في ضوء استراتيجية الشمول المالي وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان" برعاية البنك المركزي المصري، قام البنك بتعزيز الشمول المالي عن طريق زيادة نسبة حصول العملاء الأفراد على المنتجات والخدمات المصرفية وكذلك التيسير على أصحاب الحرف والأعمال الحرة للحصول على خدمات مصرفية عن طريق فتح حسابات النشاط الاقتصادي وعقد ندوات للتثقيف المالي وكذلك تيسيراً لحصول ذوي الهمم وكبار السن على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية، تم تجهيز فروع البنك وماكينات الصراف الآلي لاستقبال عملائنا من ذوي الهمم وتقديم أفضل الخدمات. ولرفع معدلات الشمول المالي، فقد حرص البنك على طرح حزمة من المنتجات المجانية مخصصة للشباب، حساب توفير 15+ بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب، كذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً وبطاقات الخصم المباشر مجاناً، وتواجد البنك في شاطئ قادرون بدمياط، ونادى الحرية ببورسعيد وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ومراكز الشباب المختلفة، هذا بالإضافة إلى طباعة كافة نماذج فتح الحساب والنشرة التعريفية الصادرة عن البنك المركزي المصري بطريقة برايل.

ومن ناحية أخرى، يضع بنك نكست على رأس أولوياته المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، مع التركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال دمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة (ESG) في جميع أنشطته وعملياته التشغيلية، بالإضافة إلى أنشطة الموردين. تشمل هذه الجهود تعزيز التحول الرقمي، فضلاً عن تصميم وتطوير نموذج شامل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESMS) لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الجوانب والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، وقد انعكست هذه الجهود في تقرير البصمة الكربونية. كما يولي البنك أهمية كبيرة لتدريب العاملين في مختلف المستويات على مفاهيم الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي، وقد أصدر البنك تقرير GRI لأول مرة هذا العام، والذي يعكس جميع أنشطة الاستدامة داخل البنك، وذلك لضمان تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المستقبل.

وإيمانا من البنك بأهمية دوره في المسؤولية المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة، يواصل بنك نكست جهوده في دعم قطاعات الصحة والتعليم، ذوي الاحتياجات الخاصة والمساعدات الاجتماعية، حيث ساهم من خلال مؤسسة البنك للتنمية المجتمعية، في العديد من المبادرات مع مجموعة من أبرز المؤسسات التنموية، ومن بينها صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان خلال شهر رمضان الكريم بتوزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظات القاهرة والصعيد. بالإضافة إلى ذلك قامت المؤسسة بدعم جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة من خلال تقديم عدد من الكراسي الكهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي مجال التعليم قامت المؤسسة بدور فعال لتعزيز التنمية المستدامة بدعم خطة إنقاذ وتطوير مكتبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، لتحويلها إلى مكتبة رقمية وربطها بالمكتبة المركزية والمكتبة الإلكترونية للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لخدمة أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مجال القانون علاوة على خدمة مجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة ومراكز البحث العلمي.

وتقديرًا لهذا الأداء المتميز؛ حصد البنك العديد من الجوائز المرموقة خلال عام 2024؛ حيث حصل على جائزتي 'التميز في القيادة التحويلية' من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب (WUAB)، تأكيدًا على جهوده في قيادة التغيير وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تدعم التطور المستدام. وأيضا جائزة EMEA Finance كأفضل بنك محلي في مصر في النسخة السابعة عشر من جوائز EMEA للخدمات المصرفية الأفريقية 2024.

للاطلاع على تقرير النتائج المالية بالكامل عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتعليق الإدارة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط. https://www.banknxteg.com







