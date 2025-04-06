شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الليبى يخفض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.

وقال المصرف في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية - إنه تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي.

وأوضخ مصرف ليبيا المركزي، أن قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي أصبحت 5.5677 دينار لكل دولار.