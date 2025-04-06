سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 6 -4-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 6 -4-2025، بالبنوك المصرية، فى منتصف التعاملات حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 165.3 جنيه للشراء و166.6 جنيه للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 6 - 4- 2025 مقابل الجنيه منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع