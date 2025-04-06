شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار اليوم الأحد 6-4-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 12:03 م

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 6-4-2025 تراجع طفيف أمام الجنيه المصري فى منتصف تعاملات البنوك المصرية، حيث تراجع بالبنك الأهلى المصرى إلى 51.16 جنيه للشراء و51.26 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الأحد، فى بنك مصر إلى 51.15 جنيه للشراء و51.25 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.15 جنيه للشراء 51.25 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.15 جنيه للشراء 51.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.16 جنيه للشراء.

51.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.15جنيه للشراء.

51.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.15 جنيه للشراء.

51.25 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.15 جنيه للشراء.

51.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.15 جنيه للشراء.

51.25 جنيه للبيع.