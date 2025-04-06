شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار اليوم الأحد 6-4-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأحد، 06 أبريل 2025 12:03 م
شهد سعر الدولار اليوم الأحد 6-4-2025 تراجع طفيف أمام الجنيه المصري فى منتصف تعاملات البنوك المصرية، حيث تراجع بالبنك الأهلى المصرى إلى 51.16 جنيه للشراء و51.26 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار اليوم الأحد، فى بنك مصر إلى 51.15 جنيه للشراء و51.25 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.15 جنيه للشراء 51.25 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.15 جنيه للشراء 51.25 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
51.16 جنيه للشراء.
51.26 جنيه للبيع.
51.15جنيه للشراء.
51.25 جنيه للبيع.
51.15 جنيه للشراء.
51.25 جنيه للبيع.
51.15 جنيه للشراء.
51.25 جنيه للبيع.
51.15 جنيه للشراء.
51.25 جنيه للبيع.
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