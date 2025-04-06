شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 6 أبريل 2025 في الكويت.. عيار 24 بـ29.975 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرار فى الأسعار بينما ارتفعت بعض الأعيرة ارتفاعا طفيفا بالتزامن مع إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، حيث سجل عيار 24 سعر 29.975 دينار مقارنة بسعر امس والذى وصل لـ30.050 دينار.

يترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 29.975 دينار

- عيار 22 سجل 27.475 دينار

- عيار 21 سجل 26.225 دينار

- عيار 18 سجل 22.475 دينار

- عيار 1417.475 دينار

- عيار 12 سجل 14.975 دينار

- الاونصة 932.075 دينار

- الجنيه الذهب 209.775 دينار

- الأونصة بالدولار3037.78 دولار

كما شهدت أسواق الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا وسط متابعة المستثمرين والمتعاملين لتأثيرات العوامل الاقتصادية العالمية على حركة المعدن النفيس. فقد سجلت الأسعار تغيرات طفيفة في بعض الدول.

وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية،اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.