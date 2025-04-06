شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر يعاود الصعود لمستويات 35080 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مع تغيرات مستمرة في سعر الذهب اليوم بالسوق المصري، على خلفية تذبذب في سعر الدولار، ننشر أحدث الأسعار المسجلة في الصاغة الآن لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في مصر، بعد أن سجل الجنيه الذهب في مصر صعودًا ملحوظًا.أسعار الذهب اليوم:
- عيار 24 يسجل 5011 جنيها
- عيار 21 يسجل 4385 جنيها
- عيار 18 يسجل 3758 جنيها
- الجنيه الذهب 35080 جنيها
ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل مفاجئ الآن بحوالي 35 جنيهًا، بسبب صعود سعر الدولار في مصر بحوالي 51 قرشًا قبل قليل، مما ينعكس على أداء سعر الذهب في مصر.
وشهد سعر الدولار اليوم الأحد 6-4-2025 أمام الجنيه المصري فى التعاملات الصباحية البنوك المصرية ارتفاعًا مفاجئًا، حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 51.21 جنيه للشراء و51.31 جنيه للبيع.
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