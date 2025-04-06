شكرا لقرائتكم خبر عن الرمان المصرى يغزو أوروبا.. تصدير 99 ألف طن بقيمة 88 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تصدير 99 ألف طن من الرمان خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يناير 2025، بقيمة إجمالية بلغت 88 مليون دولار.

وأكد المجلس أن هذه الكميات تمثل نحو 4% من إجمالي كميات الصادرات الزراعية المصرية، و 5% من قيمتها الإجمالية.

وأوضح المجلس أن الرمان يعد من أبرز المحاصيل الزراعية التي تشهد طلبًا متزايدًا في الأسواق الدولية خاصة أوروبا بفضل فوائده الصحية المتميزة، ما يعزز من قدرة مصر على زيادة حصتها في سوق الفواكه الطازجة العالمية. كما أن جودة الرمان المصري العالية، التي تضمن طعمًا مميزًا وخصائص غذائية فريدة، ساهمت في توسيع أسواق تصديره، خاصة في الأسواق الأوروبية والعربية.

وأشار المجلس إلى أن هذه الصادرات من الرمان تساهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإيرادات الدولارية وتحسين التوازن التجاري للبلاد. كما أضاف أن عمليات التعبئة والتغليف تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

في الوقت نفسه، أكد المجلس على أهمية استمرار تطوير الإنتاج الزراعي و*تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص* لزيادة الصادرات الزراعية في الفترة المقبلة. وتعمل مصر على توسيع نطاق تصدير الرمان وغيره من المحاصيل الزراعية ذات القيمة المضافة لرفع حصتها في الأسواق العالمية.

