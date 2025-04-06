الاقتصاد

تطورات سعر الذهب اليوم مع تدخل عوامل العرض والطلب

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تطورات سعر الذهب اليوم مع تدخل عوامل العرض والطلب

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القاهرة - سامية سيد - سعر الذهب اليوم الأحد 6 أبريل 2025 في مصر استقر بشكل ملحوظ، بالتزامن مع الأجازة العالمية في سوق الذهب وتوقف التداولات، لكن عوامل العرض والطلب تغير في حركة الذهب.

 

ينشر الخليج 365 تطورات سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 6 أبريل 2025، مع تسجيل حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار مع غياب المضاربات على الذهب.

  أسعار الذهب اليوم
 

عيار 21: 4365 جنيهًا

 

عيار 24: 4988 جنيها

 

عيار 18: 3740 جنيهًا

 

الجنيه الذهب: 34920 جنيهًا

 

أداء الذهب خلال أسبوع
 

انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.8% عند 3.056.40 دولاراً للأونصة بختام الأسبوع، وهو أدنى مستوى في أسبوع، مبتعداً عن أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في وقت سابق من الأسبوع.

على الصعيد الفني، تمكن سعر الذهب الفوري من الصمود فوق متوسطه المتحرك لـ 21 يوماً البالغ 3.023 دولاراً للأونصة. ويغلق عند 3037 دولارًا

وعلى مدار الأسبوع، حقق الذهب خسارة  بنحو 1.9%، متخلياً عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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