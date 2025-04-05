شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك: أوروبا وأمريكا يجب أن تمضيا قدما نحو "صفر رسوم جمركية" والان نبدء بالتفاصيل

أوروبا والولايات المتحدة

حرية التنقل بين أوروبا وأميركا

الدمام - شريف احمد - أعرب الملياردير الأميركي إيلون ماسك، العضو في إدارة دونالد ترامب، عن أمله في المضي قدما نحو إقامة "منطقة تجارة حرة" بين أوروبا وأميركا الشمالية مع "صفر رسوم جمركية".جاءت تصريحات ماسك خلال مؤتمر لحزب الرابطة الإيطالي المناهض للمهاجرين في فلورنسا.وقال ماسك في مداخلة عبر الفيديو، ردا على زعيم الحزب اليميني المتطرف ماتيو سالفيني الذي يشغل منصب نائب رئيسة الحكومة الإيطالية، إن أوروبا والولايات المتحدة يجب أن تمضيا قدما نحو وضعية "صفر رسوم جمركية وعمليًا إقامة منطقة تجارة حرة بين أوروبا وأميركا الشمالية".وتابع المياردير "آمل أن تتمكن الولايات المتحدة وأوروبا من إقامة شراكة وثيقة للغاية".تأتي تصريحات ماسك بعد ثلاثة أيام على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيًا ينص على فرض رسوم إضافية بنسبة 20 بالمئة على البضائع التي يصدّرها الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.وقال إيلون ماسك إنه يؤيد "تعزيز حرية التنقل بين أوروبا وأميركا الشمالية"، ولفت إلى أن من يريد العمل في أوروبا أو في الولايات المتحدة يجب برأيي أن يكون قادرا على ذلك، مشيرًا إلى أنه "قدّم نصيحة بهذا الصدد للرئيس ترامب".خلال مداخلته التي استمرّت 15 دقيقة وتم بثها على شاشة عملاقة، جدّد الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبايس إكس ومالك منصة إكس للتواصل الاجتماعي والمقرب من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، انتقاداته "للهجرة الجماعية" مبينًا أنها "ستؤدي إلى تدمير" الدول التي تذعن لها.