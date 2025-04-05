الاقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 5 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم السبت 5 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي تطور ملحوظ في آخر تعاملات بنكية مسجلة أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وبلغ سعر الدولار اليوم السبت 5 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.54 جنيه للشراء و50.64 للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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