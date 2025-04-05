شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب سعر الذهب اليوم فى مصر للجرام عيار 21 حول 4360 إلى 4380 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم في مصر السبت 5 أبريل 2025، حالة من الاستقرار بعد تذبذب الذهب من عيار 21 حول 4360 إلى 4380 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم

عيار 21: 4365 جنيهًا

عيار 24: 4988 جنيها

عيار 18: 3740 جنيهًا

الجنيه الذهب: 34920 جنيهًا

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب المحلية شهدت أداء استثنائياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة.

وأوضح في تقرير شعبة الذهب، أن هذا الارتفاع يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية ويظهر قوة ارتباط الذهب المحلي بأسعار الذهب العالمية في الشهور الأخيرة خاصة مع أزمة التعريفات الجمركية.

وأضاف، أن الذهب المحلي عيار 21، الأكثر شيوعاً، بدأ تداولاته في بداية عام 2025 عند 3735 جنيه للجرام، ليحقق ارتفاعاً بلغ 685 جنيه للجرام بنسبة 18.3%، ليغلق عند 4420 جنيه للجرام، مسجلاً أعلى مستوى عند 4430 جنيه وأدنى مستوى عند 3730 جنيه، قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر إبريل عند 4435 جنيه للجرام.

انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.8% عند 3.056.40 دولاراً للأونصة بختام الأسبوع، وهو أدنى مستوى في أسبوع، مبتعداً عن أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في وقت سابق من الأسبوع.

على الصعيد الفني، تمكن سعر الذهب الفوري من الصمود فوق متوسطه المتحرك لـ 21 يوماً البالغ 3.023 دولاراً للأونصة. ويغلق عند 3037 دولارًا

وعلى مدار الأسبوع، حقق الذهب خسارة بنحو 1.9%، متخلياً عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق.