شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 5-4-2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ 4365 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 05 أبريل 2025 08:00 م
تتاثرأسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي في تحديد قيمته محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 21: 4365 جنيهًا
عيار 24: 4988 جنيها
عيار 18: 3740 جنيهًا
الجنيه الذهب: 34920 جنيهًا
واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
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