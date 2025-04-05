شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر خلال التعاملات المسائية بعد الانخفاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تطورات سعر الذهب اليوم في مصر السبت 5 أبريل 2025، في التعاملات المسائية، وفق آخر تحديثات في سعر الذهب بمصر.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

عيار 21: 4365 جنيهًا

عيار 24: 4988 جنيها

عيار 18: 3740 جنيهًا

الجنيه الذهب: 34920 جنيهًا

أداء الذهب خلال أسبوع

انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.8% عند 3.056.40 دولاراً للأونصة بختام الأسبوع، وهو أدنى مستوى في أسبوع، مبتعداً عن أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في وقت سابق من الأسبوع.

على الصعيد الفني، تمكن سعر الذهب الفوري من الصمود فوق متوسطه المتحرك لـ 21 يوماً البالغ 3.023 دولاراً للأونصة. ويغلق عند 3037 دولارًا

وعلى مدار الأسبوع، حقق الذهب خسارة بنحو 1.9%، متخلياً عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق.