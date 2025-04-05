شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 5-4-2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 3740 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 21: 4365 جنيهًا

عيار 24: 4988 جنيها

عيار 18: 3740 جنيهًا

الجنيه الذهب: 34920 جنيهًا

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.



