شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 5-4-2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 3740 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 05 أبريل 2025 06:00 م
يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 21: 4365 جنيهًا
عيار 24: 4988 جنيها
عيار 18: 3740 جنيهًا
الجنيه الذهب: 34920 جنيهًا
واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.
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