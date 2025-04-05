شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 بعد هبوط مفاجئ فى جميع الأعيرة والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر السبت 5 أبريل 2025 بحوالي 10 جنيهات، بعد استقرار نسبي منتصف تعاملات اليوم، ويشهد السوق غياب المضاربات على الذهب.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 4995 جنيها

عيار 21: 4370 جنيهًا

عيار 18: 3744.29 جنيه

الجنيه الذهب: 34,960 جنيه

أداء الذهب خلال أسبوع

انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.8% عند 3.056.40 دولاراً للأونصة بختام الأسبوع، وهو أدنى مستوى في أسبوع، مبتعداً عن أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في وقت سابق من الأسبوع.

على الصعيد الفني، تمكن سعر الذهب الفوري من الصمود فوق متوسطه المتحرك لـ 21 يوماً البالغ 3.023 دولاراً للأونصة. ويغلق عند 3037 دولارًا

وعلى مدار الأسبوع، حقق الذهب خسارة بنحو 1.9%، متخلياً عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق.