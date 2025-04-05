الاقتصاد

مواعيد عمل بنك مصر غدا الأحد 6 أبريل 2025

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مواعيد عمل بنك مصر غدا الأحد 6 أبريل 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

السبت، 05 أبريل 2025 03:36 م

تعاود شبكة فروع بنك مصر، العمل غدا الأحد 6 أبريل 2025 بداية من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً.

وتعمل شبكة فروع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، خلال الأيام من الأحد إلى الخميس أسبوعياً.

وتعمل شبكة ماكينات الصراف الآلى، البالغ عددها نحو 25 ألف ماكينة، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، لتلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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