الاقتصاد

مواعيد عمل البنك الأهلى غدا الأحد 6 أبريل 2025

0 نشر
0 تبليغ

مواعيد عمل البنك الأهلى غدا الأحد 6 أبريل 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل البنك الأهلى غدا الأحد 6 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

السبت، 05 أبريل 2025 03:35 م

يعد البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية بحصة سوقية تصل إلى 27%.

وتعاود شبكة فروع البنك الأهلى المصرى، العمل غدا الأحد 6 أبريل 2025 بداية من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً.

وتعمل شبكة فروع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، خلال الأيام من الأحد إلى الخميس أسبوعياً.

وتعمل شبكة ماكينات الصراف الآلى، البالغ عددها نحو 25 ألف ماكينة، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، لتلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements