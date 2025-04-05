شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل البنك الأهلى غدا الأحد 6 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يعد البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية بحصة سوقية تصل إلى 27%.

وتعاود شبكة فروع البنك الأهلى المصرى، العمل غدا الأحد 6 أبريل 2025 بداية من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً.

وتعمل شبكة فروع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، خلال الأيام من الأحد إلى الخميس أسبوعياً.

وتعمل شبكة ماكينات الصراف الآلى، البالغ عددها نحو 25 ألف ماكينة، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، لتلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى.