الاقتصاد

مواعيد عمل البنوك غدا الأحد 6 أبريل 2025

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مواعيد عمل البنوك غدا الأحد 6 أبريل 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

السبت، 05 أبريل 2025 03:33 م

تعاود البنوك العاملة فى مصر، العمل غدا الأحد 6 أبريل 2025 بداية من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً.

وتعمل شبكة فروع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، خلال الأيام من الأحد إلى الخميس أسبوعياً.

وتعمل شبكة ماكينات الصراف الآلى، البالغ عددها نحو 25 ألف ماكينة، على مستوى كل محافظات الجمهورية، على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، لتلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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