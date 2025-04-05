الاقتصاد

سعر البنزين والسولار اليوم السبت فى مصر بمحطات الوقود

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سعر البنزين والسولار اليوم السبت فى مصر بمحطات الوقود

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

السبت، 05 أبريل 2025 03:30 م

ننشرأسعار البنزين والسولار اليوم 5 أبريل 2025 في محطات الوقود، وذلك وفقا لآخر قرار للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي الآتى:

جاءت أسعار البنزين والسولار اليوم السبت في محطات الوقود كالتالى..

بنزين 80:    13.75 جنيهًا للتر.

بنزين 92:    15.25 جنيهًا للتر.

بنزين 95:    17.00 جنيهًا للتر.

السولار: 13.50 جنيهًا للتر.

الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر.

طن المازوت للصناعات: 9500 جنيه


وغاز تموين السيارات 7 جنيهات /م٣.


أما فيما يتعلق بأسعار أسطوانات الغاز فكانت كالتالى..


أسطوانة البوتاجاز 25 كجم 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم 150 جنيهًا.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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