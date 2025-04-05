شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البنزين والسولار اليوم السبت فى مصر بمحطات الوقود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغولالسبت، 05 أبريل 2025 03:30 م
ننشرأسعار البنزين والسولار اليوم 5 أبريل 2025 في محطات الوقود، وذلك وفقا لآخر قرار للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي الآتى:
جاءت أسعار البنزين والسولار اليوم السبت في محطات الوقود كالتالى..
بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.
بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.
بنزين 95: 17.00 جنيهًا للتر.
السولار: 13.50 جنيهًا للتر.
الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر.
طن المازوت للصناعات: 9500 جنيه
وغاز تموين السيارات 7 جنيهات /م٣.
أما فيما يتعلق بأسعار أسطوانات الغاز فكانت كالتالى..
أسطوانة البوتاجاز 25 كجم 200 جنيه
أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم 150 جنيهًا.
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