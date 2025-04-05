ننشرأسعار البنزين والسولار اليوم 5 أبريل 2025 في محطات الوقود، وذلك وفقا لآخر قرار للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي الآتى:

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البنزين والسولار اليوم السبت فى مصر بمحطات الوقود والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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