شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 5 أبريل 2025 فى سلطنة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم تداولات نشطة وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية، بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة كما سجلت بعض الاعيرة ارتفاعا طفيفا مقارنة بسعر أمس.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 37.600 ريال

عيار 22 سجل 34.450 ريال

عيار 21 سجل 32.900 ريال

عيار 18 سجل 28.200 ريال

عيار 14 سجل 21.925 ريال

عيار 12 سجل 18.800 ريال

الاونصة1169.250 ريال

الجنيه الذهب263.150 ريال

الأونصة بالدولار3037.76 دولار

ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.