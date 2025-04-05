شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 5 أبريل 2025 فى سلطنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 05 أبريل 2025 12:00 م
شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم تداولات نشطة وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية، بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة كما سجلت بعض الاعيرة ارتفاعا طفيفا مقارنة بسعر أمس.سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
عيار 24 سجل 37.600 ريال
عيار 22 سجل 34.450 ريال
عيار 21 سجل 32.900 ريال
عيار 18 سجل 28.200 ريال
عيار 14 سجل 21.925 ريال
عيار 12 سجل 18.800 ريال
الاونصة1169.250 ريال
الجنيه الذهب263.150 ريال
الأونصة بالدولار3037.76 دولار
ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
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