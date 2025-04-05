شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب اليوم السبت 5 أبريل 2025 فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا ملحوظا فى بعض الأعيرة بالتزامن مع إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، حيث سجل عيار 24 سعر 30.050 دينار مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ 30.525 دينار.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 30.050 دينار

عيار 22 سجل 27.550 دينار

عيار 21 سجل 26.300 دينار

عيار 18 سجل 22.550 دينار

عيار 14 سجل 17.525 دينار

عيار 12 سجل 15.025 دينار

الاونصة935.025 دينار

الجنيه الذهب210.425 دينار

الأونصة بالدولار3037.76 دولار

أسواق الذهب العالمية

كما شهدت أسواق الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا وسط متابعة المستثمرين والمتعاملين لتأثيرات العوامل الاقتصادية العالمية على حركة المعدن النفيس. فقد سجلت الأسعار تغيرات طفيفة في بعض الدول

وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية،اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.