شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر يستقر عند أدنى مستوى خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” تطورات سعر الذهب اليوم في مصر السبت 5 أبريل 2025، مع تسجيل حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار مع غياب المضاربات على الذهب، وهو أدني سعر للذهب في مصر خلال أسبوع تقريبًا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5007 جنيهات.

عيار 21: 4380 جنيهًا.

عيار 18: 3754.29 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 35,080 جنيه.

أداء الذهب خلال أسبوع

انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.8% عند 3.056.40 دولاراً للأونصة بختام الأسبوع، وهو أدنى مستوى في أسبوع، مبتعداً عن أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في وقت سابق من الأسبوع.

على الصعيد الفني، تمكن سعر الذهب الفوري من الصمود فوق متوسطه المتحرك لـ 21 يوماً البالغ 3.023 دولار للأونصة. ويغلق عند 3037 دولارًا.

وعلى مدار الأسبوع، حقق الذهب خسارة بنحو 1.9%، متخلياً عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق.