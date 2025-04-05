الاقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 5 أبريل 2025 يغلق على ارتفاع فى البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم السبت 5 أبريل 2025 يغلق على ارتفاع فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت عادل

السبت، 05 أبريل 2025 10:55 ص

سجلت آخر تعاملات معلنة لسعر صرف اليورو اليوم السبت 5 أبريل 2025 تطورا ملحوظا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.03 جنيه للشراء، و56.2 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.61 جنيه للشراء، و56.43 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 54.61 جنيه للشراء، و56.43 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

56.03 جنيه للشراء.
56.2 جنيه للبيع
 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

54.61 جنيه للشراء.
56.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

54.61 جنيه للشراء.

56.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

54.61 جنيه للشراء.

56.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

54.61 جنيه للشراء.

56.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
 

54.63 جنيه للشراء.
55.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

54.61 جنيه للشراء.

56.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

54.63 جنيه للشراء.

56.45 جنيه للبيع

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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