وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.03 جنيه للشراء، و56.2 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.61 جنيه للشراء، و56.43 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 54.61 جنيه للشراء، و56.43 جنيه للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 5 أبريل 2025 يغلق على ارتفاع فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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