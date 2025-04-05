شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية لشهر أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة "بتروتريد" إحدى شركات قطاع البترول، عن بدء فترة تسجيل قراءات عداد الغاز لشهر "أبريل 2025" للوحدات السكنية إلكترونياً اعتبارا من اليوم السبت وحتى يوم 27 أبريل الجارى.

ويأتي ذلك تطبيقاً لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لـ "التحوُّل الرَّقمي" في كافة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، كما يأتي في إطار حرص شركة ”بتروتريد“ على تيسير الخدمات المُقدَّمة.

وتوفِّر بتروتريد عدد من الطرق الإلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية وتتضمن الأتى:

1 – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

2 – إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

3 – عن طريق المحافظ الإلكترونية.

4 – تطبيق موبايل.

5 – تطبيق موبايل.

6 – من خلال مكاتب البريد المصرى.

7 – من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

8 – من خلال ماكينات الصرف الآلى.

9 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني لبتروتريد.

10 – الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

11 – خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أى موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

12 – من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

13 – من خلال التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأى وحدة على مستوى الجمهورية.

وتواصل "بتروتريد" التوسع في تطوير خدماتها الإلكترونية والخاصة بتسجيل القراءة الشهرية ودفع فاتورة الغاز الطبيعي لتيسير الخدمة المُقدمة لعملاء الشركة تنفيذاً لاستراتيجية وزارة البترول و الثروة المعدنية.