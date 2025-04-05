استقرار سعر الجنيه الاسترلينى اليوم السبت 5-4-2025 فى البنوك

وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الاسترليني.

استقر سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك العاملة فى السوق المصرى اليوم السبت 5-4-2025، ليسجل فى البنك المركزي 66.58 جنيه للشراء، 65.76 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 65.57 جنيه للشراء، و66.88 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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