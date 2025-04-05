الاقتصاد

استقرار سعر الجنيه الاسترلينى اليوم السبت 5-4-2025 فى البنوك

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استقرار سعر الجنيه الاسترلينى اليوم السبت 5-4-2025 فى البنوك

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ــ أسماء أمين

السبت، 05 أبريل 2025 10:07 ص

استقر سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك العاملة فى السوق المصرى اليوم السبت 5-4-2025، ليسجل فى البنك المركزي 66.58 جنيه للشراء، 65.76 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 65.57 جنيه للشراء، و66.88 جنيه للبيع. 

وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الاسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.57 جنيه للشراء
66.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.57 جنيه للشراء.
66.88 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.56 جنيه للشراء.
66.88 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

65.58 جنيه للشراء
66.89 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

65.57 جنيه للشراء
66.88 جنيه للبيع
 

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.59 جنيه للشراء
66.70 جنيه للبيع


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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