شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الاسترلينى اليوم السبت 5-4-2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ــ أسماء أمينالسبت، 05 أبريل 2025 10:07 ص
استقر سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك العاملة فى السوق المصرى اليوم السبت 5-4-2025، ليسجل فى البنك المركزي 66.58 جنيه للشراء، 65.76 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 65.57 جنيه للشراء، و66.88 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الاسترليني.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
65.57 جنيه للشراء
66.88 جنيه للبيع.
65.57 جنيه للشراء.
66.88 جنيه للبيع
65.56 جنيه للشراء.
66.88 للبيع.
65.58 جنيه للشراء
66.89 جنيه للبيع
65.57 جنيه للشراء
66.88 جنيه للبيع
65.59 جنيه للشراء
66.70 جنيه للبيع
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