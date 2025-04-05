شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 5-4-2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ37.225 دينار والان مع تفاصيل الخبر

وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب، ننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى سوق الذهب بالبحرين فى هذا التقرير، وشهدت أسعار الذهب اليوم السبت في البحرين، تراجعا طفيفا، وسجل عيار 24 سعر 37.225 ريال مقارنة بـ37.575 ريال سعر أمس.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 37.225 دينار

عيار 22 سجل 34.125 دينار

عيار 21 سجل 32.575 دينار

عيار 18 سجل 27.900 دينار

عيار 14 سجل 21.700 دينار

عيار 12 سجل 18.600 دينار

الاونصة 1157.575 دينار

الجنيه الذهب 260.525 دينار

الأونصة بالدولار 3078.63 دولار



ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته، لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس، فى ظل إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الجدية وتأثيرها على الاقتصاد العالمى.