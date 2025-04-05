الموازنة تنفق 71 مليار جنيه على دعم البترول و59 مليارا على التموين

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ارتفع إنفاق الموازنة العامة للدولة، على برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 278.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2024/2025 مقابل 195.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثل من العام المالي الماضي 2023/2024 بنسبة نمو 42.5%، وفق تقرير رسمي لوزارة المالية.

وأنفقت الموازنة مبلغ 102 مليار جنيه لتلبية احتياجات قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الحالية 2024/2025 مقابل مبلغ 81.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 25.8%، وبلغ حجم الإنفاق على قطاع التعليم 152.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 120.2 مليار جنيه في ذات الفترة من العام السابق بزيادة سنوية 26.5%.

كما نما حجم إنفاق الموازنة العامة للدولة، على برامج جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية لرفع مستوى معيشة المواطنين من خلال إنفاق مبلغ 85.6 مليار جنيه سداد نقدي لصندوق التأمينات والمعاشات، ومبلغ 71 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ومبلغ 59 مليار جنيه لسداد كافة مستحقات دعم السلع التمويلية من الخزانة العامة، حتى نهاية ديسمبر من عام 2024.

ووفق التقرير، يبلغ عدد المستفيدين من دعم سلع البطاقة التموينية عدد 61.5 مليون فرد، وبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز المدعم نحو 69.5 مليون فرد، ويتضمن دعم التامين الصحي والأدوية ما يتم صرفه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسي والأدوية وألبان الأطفال والتأمين الصحي الشامل، فيما يبلغ عدد الأسر المستفيدة من معاش الطفل وإعانات الشئون الاجتماعية نحو 80 ألف سرة، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" 5.2 مليون أسرة.

وتستهدف الموازنة دعم توصيل الغاز للمنازل، عبر ما تتحمله الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي لعدد ما يقرب من نحو 1.2 مليون وحدة سكنية بدلًا من أسطوانة الغاز، ويمثل دعم الإسكان الاجتماعي ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل المستفيدين من هذا البرنامج والذي يستهدف نحو 330 ألف وحدة سكنية.