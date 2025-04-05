شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسهم ببورصة مصر تتفوق فى العائد على الذهب وشهادات البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالسبت، 05 أبريل 2025 05:00 ص
تفوقت 10 أسهم بالبورصة المصرية، في العائد على الذهب وشهادات البنوك والعقارات، مرتفعة بنسبة تتجاوز 50% خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال قوية، ومضاربات على الأسهم، وكذلك تلقي هذه الشركات عروض شراء، وتضم قائمة الأسهم الذهبية:
1- الدولية للأسمدة والكيماويات بنسبة 131.79% ليصل إلى مستوى 22.530 جنيه.
2- كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 126.35% ليصل إلى مستوى 0.670 جنيه.
3- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 103.48% ليصل إلى مستوى 2.340 جنيه.
4- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بنسبة 84.88% ليصل إلى مستوى 9.540 جنيه.
5- العربية للمحابس بنسبة 59.70% ليصل إلى مستوى 6.420 جنيه.
6- أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 55.77% ليصل إلى مستوى 1.120 جنيه.
7- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 55.22% ليصل إلى مستوى 6.100 جنيه.
8- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 54.91% ليصل إلى مستوى 80.770 جنيه.
9- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بنسبة 53.05% ليصل إلى مستوى 0.779 جنيه.
10- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بنسبة 52.13% ليصل إلى مستوى 3.210 جنيه.
وحقق الذهب المحلي عائد يصل إلى 18.3% خلال الربع الأول من عام 2025، مرتفعًا عيار 21 من مستوى 3735 جنيهًا للجرام إلى 685 جنيهًا للجرام، فيما زادت أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 15-25% على مدار العام-وفق توقعات مطورون- بينما سجلت شهادات الادخار بالبنوك مرتفعة العائد سعر عائد يتراوح بين 23.5% للعائد الشهري، و27% للعائد السنوي.
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