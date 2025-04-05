شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسهم ببورصة مصر تتفوق فى العائد على الذهب وشهادات البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

تفوقت 10 أسهم بالبورصة المصرية، في العائد على الذهب وشهادات البنوك والعقارات، مرتفعة بنسبة تتجاوز 50% خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال قوية، ومضاربات على الأسهم، وكذلك تلقي هذه الشركات عروض شراء، وتضم قائمة الأسهم الذهبية:

1- الدولية للأسمدة والكيماويات بنسبة 131.79% ليصل إلى مستوى 22.530 جنيه.

2- كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 126.35% ليصل إلى مستوى 0.670 جنيه.

3- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 103.48% ليصل إلى مستوى 2.340 جنيه.

4- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بنسبة 84.88% ليصل إلى مستوى 9.540 جنيه.

5- العربية للمحابس بنسبة 59.70% ليصل إلى مستوى 6.420 جنيه.

6- أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 55.77% ليصل إلى مستوى 1.120 جنيه.

7- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 55.22% ليصل إلى مستوى 6.100 جنيه.

8- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 54.91% ليصل إلى مستوى 80.770 جنيه.

9- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بنسبة 53.05% ليصل إلى مستوى 0.779 جنيه.

10- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بنسبة 52.13% ليصل إلى مستوى 3.210 جنيه.

وحقق الذهب المحلي عائد يصل إلى 18.3% خلال الربع الأول من عام 2025، مرتفعًا عيار 21 من مستوى 3735 جنيهًا للجرام إلى 685 جنيهًا للجرام، فيما زادت أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 15-25% على مدار العام-وفق توقعات مطورون- بينما سجلت شهادات الادخار بالبنوك مرتفعة العائد سعر عائد يتراوح بين 23.5% للعائد الشهري، و27% للعائد السنوي.