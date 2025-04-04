شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهبوط الأخير.. سعر الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في السوق المصري، بعد تسجيل تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، وانخفض سعر بيع الذهب بمقدار 50 جنيهًا للجرام.

ووفقًا لآخر تحديث في أسعار الذهب اليوم

عيار 21 سجل نحو 4380 جنيهًا

عيار 24 حوالي 5005.71 جنيها

عيار 18 نحو 3754.29 جنيها.

الجنيه الذهب 35080 جنيهاً.

هذا ويواصل المستثمرون والمتابعون ترقب المزيد من التغيرات في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

يأتي هذا التراجع وسط تحركات مستمرة في أسعار الذهب العالمية والتغيرات في سعر الدولار محليًا، مما يؤثر على أسعار المعدن النفيس في الأسواق المصرية.