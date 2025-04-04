شكرا لقرائتكم خبر عن عيدية رجال الأعمال للمساهمين.. 2 مليار جنيه من السويدي ونصف مليار من طلعت مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد عدد من كبار رجال الأعمال، توزيع أرباح على المساهمين لتصبح بمثابة "عيدية" قبل إجازة عيد الفطر المبارك، يأتي ذلك بعدما سجلت شركاتهم نتائج مالية قوية خلال عام 2024، مستفيدة من القرارات الاقتصادية المتخذة خلال الفترة الماضية وعلى رأسها تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتشجيع فتح أسواق تصديرية جديدة.

أحمد السويدي

قرر رجل الأعمال أحمد السويدي، توزيع كوبون نقدي بقيمة جنيه لكل مساهم بشركته السويدي إليكتريك بإجمالي توزيعات بلغت 2.139 مليار جنيه، بجانب توزيعات المساهمين منح "السويدي" العاملين حصة من الأرباح بلغت 204.9 مليون جنيه، ورحل مبلغ 5.1 مليار جنيه للعام التالي.

واستطاع أحمد السويدي قيادة شركته السويدي إليكتريك، لتحقيق أكبر إيرادات في تاريخها وفي تاريخ الشركات المسجلة بالبورصة بلغت 232 مليار جنيه خلال عام 2024، ومسجلة صافي أرباح تجاوزت 18.84 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 69%.

هشام طلعت مصطفى

بعدما استطاع تحقيق أرقامًا قياسية في النتائج المالية والتشغيلية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، انعكست على نمو سهم المجموعة من 24.15 جنيه إلى 56 جنيهًا بنسبة زيادة 131% خلال عام 2024، قرر إمبراطور العقارات، هشام طلعت مصطفى، توزيع مبلغ يتجاوز نصف مليار جنيه على المساهمين لتصبح أكبر شركة عقارية مقيدة حتى نهاية شهر مارس من حيث قيمة توزيع الأرباح، ورحل "طلعت" نسبة من الأرباح إلى العام التالي لاستكمال تنفيذ مشروعات المجموعة في مصر والسعودية وفتح أسواق جديدة في العراق وسلطنة عمان لتعزيز ريادته للقطاع العقاري بالشرق الأوسط.

بجانب الأرباح، يتوقع أن يستكمل سهم طلعت مصطفى رحلة الصعود، مستهدفًا قيمته العادلة عند 91.4 جنيه للسهم-وفق تقديرات القيمة العادلة لبحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية- بنسبة ارتفاع محتمل 78.2% خلال عام 2025، مستندة على تحقيق إيرادات المبيعات المعترف بها خلال 5 سنوات بالإضافة إلى تدفقات دخل قطاع الضيافة.

وسجلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ارتفاعًا في ربحية السهم الأساسي قدره 220.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.68 جنيه للسهم خلال عام 2024 مدفوعة بتسجيل ارتفاع في صافي الربح قدره 223.6% على أساس سنوي ليصل إلى 10.7 مليار جنيه خلال عام 2024، مما يعكس هامش صافي الربح بنسبة 25.1% خلال عام 2024 في مقابل 11.7% خلال عام 2023 مدفوعًا بارتفاع في الإيرادات قدره 50.1% على أساس سنوي لتصل إلى 42.7 مليار جنيه، منوهة إلى أن المجموعة سجلت ارتفاعًا في ربحية السهم المعدل قدره 223.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 5.2 جنيه للسهم خلال 2024.

حامد شريف

وفي قطاع الأغذية، برز رجل الأعمال محمد حامد شريف، المعروف بـ"ملك الجبنة" باعتبار أن شركته صاحبة أعلى حصة سوقية في مبيعات الجبنة البيضاء، بتوزيع كوبون نقدي بقيمة 2 جنيه لكل سهم بقيمة إجمالية 800 مليون جنيه، وفي نفس الصدد قرر أبناء رجل الأعمال الراحل فريد خميس توزيع كوبون بقيمة 1.6 جنيه على المساهمين في شركة النساجون الشرقيون للسجاد.

وصرفت شركات البورصة أرباحًا بلغت 68.8 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.