الاقتصاد

50.54 جنيه للشراء بالبنك الأهلى.. سعر الدولار اليوم الجمعة 4-4-2025 أمام الجنيه

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  • 50.54 جنيه للشراء بالبنك الأهلى.. سعر الدولار اليوم الجمعة 4-4-2025 أمام الجنيه 1/3
  • 50.54 جنيه للشراء بالبنك الأهلى.. سعر الدولار اليوم الجمعة 4-4-2025 أمام الجنيه 2/3
  • 50.54 جنيه للشراء بالبنك الأهلى.. سعر الدولار اليوم الجمعة 4-4-2025 أمام الجنيه 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 04 أبريل 2025 06:14 م

بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك، ثبت سعر الدولار اليوم الجمعة 4-4-2025، أمام الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك المركزى المصرى عند 50.52 جنيه للشراء، 50.66 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 50.54 للشراء، 50.64 جنيه للبيع.

كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
 

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دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.52 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

a3d6f9fe53.jpg

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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