شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع أسعار النفط والذهب والبورصة الأوروبية بسبب ترامب والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 4-4-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها انخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية، وتراجع أسعار النفط والذهب، لتواصل خسائرها مع استمرار معاناة المستثمرين من حجم الرسوم الجمركية الأمريكية، وتوجيه وزير الإسكان، بإجراء حصر كامل للأراضي غير المستغلة على مستوى كافة المدن الجديدة لتعظيم الاستفادة منها.

مؤشرات الأسهم الأوروبية تفتتح على انخفاض متأثرة برسوم ترامب الجمركية

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية، على انخفاض خلال تعاملات اليوم الجمعة - نهاية تداولات الأسبوع- لتواصل خسائرها مع استمرار معاناة المستثمرين من حجم الرسوم الجمركية الأمريكية المُعلن عنها خلال الأسبوع الجاري.

وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي انخفاضا بنسبة 1.92% بمقدار 10 نقاط ليصل إلى 513 نقطة، وانحسر مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 1.76% بمقدار 133 نقطة ليصل إلى 7465 نقطة.

وتراجع مؤشر"داكس" الألماني بنسبة 2.11% بمقدار 457 نقطة ليصل إلى 21259 نقطة، وحقق مؤشر "FTSE MIB" الإيطالي خسائر بنسبة 3.69% بمقدار 1368 نقطة ليصل إلى 35702 نقطة، وانخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 1.38% بمقدار 117 نقطة ليصل إلى 8357 نقطة، وخسر مؤشر "IBX35" الإسباني بنسبة 3.14% بمقدار 414 نقطة ليصل إلى 12776 نقطة.

انخفاض أسعار النفط مسجلة أسوأ أسبوع منذ أشهر بسبب رسوم ترامب الجمركية

انخفضت أسعار النفط بصورة أكبر خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل أسوأ أسبوع لها منذ أشهر بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأثارت المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية قد تؤثر سلبًا على الطلب على النفط.

وسجلت العقود الآجلة لخام "برنت" تراجعات بمقدار 31 سنتًا، أو بنسبة 0.4%، لتصل إلى 69.83 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بمقدار 32 سنتًا، أو بنسبة 0.5%، لتصل إلى 66.63 دولار للبرميل.

ويتجه خام "برنت" لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له من حيث النسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر الماضي، وسجل "خام غرب تكساس الوسيط" أكبر خسارة أسبوعية له منذ الأسبوع المنتهي في 21 يناير الماضي.

تراجع أسعار الذهب وانخفاض الأوقية لـ3097.99 دولار بسبب الرسوم الجمركية لترامب

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع إعادة تقييم المستثمرين لتوقعاتهم بشأن المخاطر في أعقاب إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، والتي وفرت مزيدًا من الوضوح بشأن اتجاهات السوق، لكنها أثارت مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.

وسجلت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية انخفاضا بنسبة 0.5% لتصل إلى 3097.99 دولار للأوقية. ومع ذلك، لا تزال السبائك في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مدعومة بجاذبيتها كملاذ آمن، ساعد الذهب على بلوغ ثلاثة مستويات قياسية مرتفعة خلال الأسبوع الجاري.

وزير الإسكان يوجه بحصر أراضي "المجتمعات العمرانية" غير المستغلة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع الدورى، لدفع معدلات العمل.

ووجه الوزير بتقييم أداء شركات صيانة وإدارة وتشغيل المرافق بالمدن الجديدة، بجانب إعداد تقارير كاملة عن المشروعات بكل قطاع والموقف الخاص بها، ولا سيما مشروعات مدينة السويس الجديدة والطريق الجديد الذي تم التوجيه بإنشائه، مؤكداً أهمية العمل على تعظيم الإيرادات بالهيئة، بجانب إجراء حصر كامل للأراضي غير المستغلة على مستوى كافة المدن الجديدة لتعظيم الاستفادة منها.