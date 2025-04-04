شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 70.14 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط اليوم ، عند التسوية، متأثرة بالرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بلغ 4.81 دولار، أو بنسبة 6.42 %، لتصل عند التسوية إلى 70.14 دولار لبرميل النفط .

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بمقدار 4.76 دولار، أو بنسبة 6.64 %، لتبلغ 66.95 دولار للبرميل عند التسوية وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية مع مختلف دول العالم؛ بهدف دعم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، حيث بلغت الرسوم الجمركية على الصين ما نسبته 34 %، و 20 %على الواردات من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رسوم بنسب متفاوتة على عدد من الدول ورسوم بحد أدنى 10% على الواردات الأمريكية من جميع الدول.