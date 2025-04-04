شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4-4-2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ38.500 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم تداولات نشطة وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية ، بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 38.500 ريال

عيار 22 سجل 35.275 ريال

عيار 21 سجل 33.675 ريال

عيار 18 سجل 28.875 ريال

عيار 14 سجل 22.450 ريال

عيار 12 سجل 19.250 ريال

الاونصة1197.125 ريال

الجنيه الذهب269.425 ريال

الأونصة بالدولار3090.37 دولار



ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.